Litige entre l'OM et Watford : 4 mois de suspension pour Pape Guèye, Marseille interdit de recrutement par la FIFA...

Selon le quotidien L'Equipe, la FIFA, outre la suspension de Pape Guèye pour 4 mois et une indemnité à verser à Watford, a aussi sanctionné l'OM d'une interdiction de recrutement pour deux mercato au moins.

Selon la même source, le club phocéen va faire appel. Il sera vraisemblablement suspensif.

Toujours d'après l'Équipe, une suspension de quatre mois a été prévue pour le milieu défensif de l'OM, Pape Alassane Guèye, qui n'a pas pu prendre part au match du Sénégal contre la Guinée. Le milieu sénégalais devra également s'acquitter d'une indemnité de 2,5 millions d'euros à verser au club anglais.



Dans cette affaire qui refait surface au pire moment, Marseille s'est vu interdire de recrutement pour deux mercato consécutifs. Une décision qui prendrait effet l'été prochain, et qui ne remet donc pas en cause, a priori, la signature de Cédric Bakambu.

Mais l'OM va faire appel devant le TAS et cet appel sera vraisemblablement suspensif. Les dirigeants olympiens espèrent un verdict dans les trois à six mois.