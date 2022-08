Litige commercial : pour un magasin en plein centre ville, 2 commerçants se disputent la vente du pas-de-porte à 8 millions Fcfa.

Le prévenu M. M. Guèye est poursuivi par M. Dia pour escroquerie portant sur la somme de 8 millions Fcfa.

Le plaignant reproche à son associé de lui avoir vendu au cœur de la ville de Dakar, un magasin dont il n'est pas le propriétaire. Dans le jargon judiciaire, c'est une affaire de « Pas-de-porte ». C'est un droit d’entrée lorsque le versement au bailleur d'une somme par le locataire entrant dans un local commercial est concrétisé pour jouir des locaux avec toutes les garanties qui y sont attachées.



Face au juge, le mis en cause M. M. Guèye a nié la propriété de l'espace commercial qu’il a expliqué avoir loué et précise.

« Je lui ai vendu le fonds de commerce et le matériel d'exploitation pour une valeur de 8 millions Fcfa », a-t-il déclaré, avant d'être interpellé sur les caractéristiques de ce qu'il considère comme fonds de commerce.

« Le fonds de commerce est composé d'un ordinateur, des chaises, une employée qui se chargeait des transferts d'argent ainsi que de la clientèle. Je ne lui ai pas vendu le magasin parce qu'il ne m'appartient pas. Je l’avais loué », a-t-il renseigné.



Le plaignant M. Dia pour sa part, a expliqué devant la barre de la chambre correctionnelle avoir été berné par le prévenu.

« Il m'a dit que son commerce ne marchait plus et qu'il entendait céder sa cantine, et rentrer à Touba, je lui ai fait part de mon intérêt à l'acquérir. On s'est accordé devant un témoin et il m'a vendu l'espace ainsi que tous les biens qui s’y trouvaient », a-t-il dit. Se sentant victime de manœuvres frauduleuses, M. Dia a rappelé le mode de paiement pour l’achat du magasin.

« M. M. Guèye me devait déjà 4 millions Fcfa que j'ai après approbation utilisés pour lui payer ses dettes auprès des banques. Je lui ai ensuite versé le reste du montant après qu'il m'a remis les clefs de la cantine où je payais 300 000Fcfa tous les mois », a confié M. Dia. Ce dernier s'est dit surpris lorsque M. Mbaye, véritable propriétaire des locaux, est venu lui notifier la restitution des clefs du magasin après plus de 2 ans de jouissance.

« J'ai exploité la place pendant 2 ans, mais je n'ai pas senti une avancée quelconque. J'ai restitué les clefs au propriétaire de la maison qui m’agaçait pour cela », a-t-il dit au juge.



Deux (2) témoins ont été entendus par le juge pour clarifier le dossier. Le premier, M. Seck est le garant de l'accord moral liant les deux (2) commerçants M. M. Guèye et M. Dia et le second M. Mbaye est le propriétaire des locaux.



Interpellé, l'ami des 2 commerçants qui s'opposent à la barre livre sa version des faits. « J'ai moi même été témoin de leurs engagements pour la vente du fonds de commerce et non la cantine qui appartient à M. Mbaye. Ils travaillaient ensemble mais M. M. Guèye a fini par lui devoir 2 millions Fcfa. Lorsqu'ils se sont accordé sur l'achat du fonds de commerce du magasin pour 8 millions Fcfa, je leur ai moi même demandé de le garantir sur papier mais ils se sont tous les deux (2) limités au contrat moral. Je crois que c'est l'emplacement des locaux qui a fait que le marché puisse coûter 8 millions Fcfa », a clarifié M. Seck.



Pour sa part, le septuagénaire et bailleur, M. Mbaye, d’apporter plus de clarification sur le fond de cette affaire.



« J'avais donné la cantine à M. M. Guèye pour 300.000Fcfa/mois. Il est revenu me dire qu'il part à Touba et qu'il me laissera M. Dia. Je n'ai jamais été au courant d'une quelconque affaire de vente de cantine entre eux », a soutenu le témoin qui explique avoir été informé de la vente de la cantine lorsqu’il a voulu récupérer l’espace.



« Quand j’ai demandé à M. Dia de chercher ailleurs parce que j’avais besoin de récupérer la place en tant propriétaire, il m'a dit qu'il avait acheté la cantine et qu'il devait d’abord s'en ouvrir à M. M. Guèye », a poursuivi M. Mbaye.



Dans sa plaidoirie, la partie civile a tenu faire la part des choses sur le pas de porte et le fonds de commerce. Selon le conseil, dans ledit dossier, il ne s'agit point de fonds de commerce, mais de pas de porte qui peut valoir 100 millions Fcfa.



« Le commerçant locataire peut vendre son fonds de commerce mais pour ce qui s'agit du pas de porte, il ne peut pas le céder parce qu'il appartient exclusivement au propriétaire. M. Dia a marqué son étonnement lorsque le propriétaire lui a demandé de quitter parce que M. M. Guèye lui a fait croire qu'il lui a cédé le pas de porte. Il l’a ainsi trompé. Il savait depuis le début que ce pas de porte ne lui appartenait pas. Il y'a usage de fausse qualité M. le juge, je vous demande de déclarer M. M. Guèye coupable du délit d'escroquerie », a demandé l’avocat de M. Dia qui a réclamé la somme de 8 millions Fcfa dont 2 à titre de dommages et intérêts.



La défense quant à elle, a contesté la fausse qualité. Pour le défenseur du prévenu, M. Dia n'a jamais été inquiété. « C'est quand le propriétaire est venu lui demander de sortir qu'il dit être étonné alors qu'il a exploité les locaux pendant plus de 2 ans. Il n'y a pas de fausse qualité ni de manœuvres frauduleuses, c'est lui-même qui exploitait les lieux. Dans cette affaire, M. le juge M. M. Guèye est victime, il n'y a aucune connotation pénale. Je vous demande de le relaxer purement et simplement, sinon le relâcher ne serait-ce qu'au bénéfice du doute », a soutenu la robe noire.



Son collègue de la défense a appuyé sa position en rappelant que le fonds de commerce, la clientèle, le matériel et le droit de bail ont été cédé à M. Dia.

« Cette affaire est purement commerciale et le tribunal pénal n'est pas compétent donc vous renverrez M. M. Guèye des fins de la poursuite », a plaidé la défense.



Dans son réquisitoire, le parquet a invité le tribunal à appliquer la loi pénale.



L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre prochain…