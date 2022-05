Listes proportionnelle et majoritaire : Les visages des investis de Bokk Gis Gis Liguey… (DOCUMENTS)

La coalition Bokk Gis Gis Liguey a aussi dévoilé les noms de ses investis dans les listes majoritaire et proportionnelle. C’est naturellement l’ancien maire de Dakar et tête de liste Pape Diop qui vient en pole position sur la liste nationale suivie de Ndèye Mané Diop, Aliou Sow, Marie Bernadette Amy Dione, Moussa Diakhaté en 5e position. Pour la liste départementale, c’est l’ancien footballeur et acteur politique Alioune B. Bèye qui vient en tête suivie de Ndèye Tarre Dioum et Amath Thiam en troisième position...