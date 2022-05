Listes AAR SÉNÉGAL : Tous les leaders sur la nationale, Monteil représentant de la région du Saloum

La toute nouvelle coalition juste avant celle du journaliste Pape Djibril Fall a dévoilé ses lieutenants sur les listes nationales et majoritaires. Comme cela avait été annoncé depuis la mise en place de la coalition, Aar Sénégal a comme tête de liste nationale, l’ancien ministre Thierno Alassane Sall.

Respectant la parité, il sera suivi, juste après Rouguiyatou Sall, par le Dr Abdourahmane Diouf. Marième Soda Ndiaye et Thierno Bocoum viennent successivement dans les 4e et 5e positions.





L’ancien parlementaire Cheikhou Oumar Sy occupe la 7e place de la liste tandis que Théodore Chérif Monteil, occupe la première place de titulaire sur la liste départementale à Kaolack.