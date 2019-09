Liste des 23 Lions pour Brésil – Sénégal : Aliou Cissé justifie ses choix et mise sur l’équilibre

Première liste post-CAN 2019 pour le sélectionneur des Lions qui affrontent le Brésil en amical, le 10 octobre prochain à Singapour. Aliou Cissé a appelé 23 joueurs pour cette rencontre amicale à venir. En conférence de presse, l’entraîneur a longuement justifié ses choix en mettant en avant les critères sportifs. On notera particulièrement six retours, ceux de Sidy Sarr (Nîmes), Racine Coly (OGC Nice), Pape Djibril Diaw (Caen), Famara Diédhiou (Bristol City) et Mamadou Loum Ndiaye (Porto), Habib Diallo (Metz), pour pallier les absences de Alfred Ndiaye, Henri Saivet, Pape Abdou Cissé et Youssouf Sabaly. Moussa Konaté ne figure pas dans cette liste de 23 joueurs. Mbaye Diagne est l'autre absent de marque, que le coach des Lions a justifié. Son absence s'ajoute à celle de Opa Nguette.