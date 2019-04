Liquidation Politique d’Amadou Bâ entamée ! (Tahirou Sarr )

Pour ceux et celles qui me demandent mon analyse sur ce premier gouvernement du second et dernier mandat du President Macky Sall, je ne suis attiré que par cette douce opération de Liquidation d’Amadou Bâ.



Sûrement Amadou Bâ lui-même ne le sait pas en acceptant le portefeuille du ministère des Affaires Étrangères mais le président Macky Sall amène sûrement et doucement Amadou Bâ au cachot.



Légitime dans ses ambitions présidentielles pour les élections de 2024, face à un Macky Sall qui a fini de nous prouver qu’il va briguer un 3em mandat. Amadou Bâ sait que le clash avec son mentor politique se fera inéluctablement.



Priorité aux élections locales à venir pour tenter de gagner la mairie de Dakar, Amadou Bâ est quand même bien embastillé par la charge de ministre des Affaires Étrangères qui risque de le promener assez souvent hors du terrain politique donc loin des sénégalais.



Par là, le Président Macky Sall lui prépare une intelligente liquidation. Sachant que le ministère des Affaires Étrangères est non seulement un post très Dangereux où l’on peut facilement être à son insu Complice de Trafic de Drogue, de trafic de Passports Diplomatiques, comme de Trafic d’Organes Humains et plein d’autres motifs criminels. Ceux qui ont eu à occuper ce post en savent quelque chose.



Amadou Bâ qui voulait coûte que coûte continuer à rester ministre accepta le meilleur post pour le liquider. Et il devra se rendre à l’évidence car quoiqu’il puisse faire pour mettre en oeuvre ses ambitions politiques, Macky Sall l’a déjà mis en scelle de liquidation par ce post.



Tout n’est que question de Temps mais à la fin de ce futur Imbroglio Étatique, l’histoire racontera qu’Amadou Bâ est un mort-né Politique. Car un seul d’entre eux survivra et ça sera Duncan Mackyleode.



Tahirou Sarr

Analyste/Conseiller Politique