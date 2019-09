Lionel Messi raconté par le monde du football : Le plus grands de tous les temps selon certains, l’un des meilleurs selon d’autres…

Ronaldhino

:

"Messi est le plus grand de tous les temps, ça ne fait aucun doute. Personne n’a réussi à faire ce qu’il a fait. Quand il prendra sa retraite, plus personne ne sera digne de porter le numéro 10."

Gary Lineker

: "Je pense qu’il est le plus grand joueur de l’histoire du football. Je suis toujours émerveillé par tout ce qu’il arrive à faire. On a l’impression qu’il voit l’action du dessus, alors même qu’il se trouve sur le terrain. C’est époustouflant. Les gens regardent beaucoup les statistiques et c’est vrai, il marque près d'un but par match. Mais il est aussi le plus grand dribbleur que j’ai jamais vu, le footballeur le plus créatif que j’ai jamais vu et l’un des meilleurs passeurs que j’ai jamais vu. Quand vous réunissez toutes ces qualités, vous vous retrouvez avec un extra-terrestre."

Paul Pogba

"C’est un joueur extraordinaire, loin au-dessus de tous les autres."

Fabio Capello

: "Ronaldo est un footballeur extraordinaire, mais Messi est un génie. Il y a trois génies dans le football : Pelé, Maradona et Messi. Point barre. Messi est unique en son genre. Il invente des choses que les autres n’imaginent même pas. Ronaldo est un champion, mais ce n’est pas un génie."

Samuel Eto’o

: "Dès que je l’ai vu, j’ai dit autour de moi qu'un jour, on penserait que tous ceux qui ont joué au football avant Messi pratiquaient un autre sport."

Antoine Griezmann

: "Pour moi, c’est le numéro un, comme LeBron James au basket. LeBron est le visage du basket et de la NBA. Messi est le visage du football car il possède quelque chose que les autres n'ont pas. Un joueur comme lui ne se rencontre qu’une fois tous les 30 ans, dans le meilleur des cas."

Eden Hazard

: "Les deux plus grands de tous les temps ? Il n’y a qu'un seul joueur qui mérite ce titre et c'est lui, Lionel Messi."

Thiago Silva

: "C’est un adversaire terriblement difficile. On peut étudier son jeu pendant des semaines, mais on n’arrive jamais à cerner son talent et sa capacité à faire la différence. On s’attend à le voir faire quelque chose et il sort tout autre chose de son chapeau. Je n’ai pas vu jouer Pelé, Zico ou Maradona en action, mais Messi est le meilleur joueur que j’ai vu en action."

Xavi

: "On n’arrête pas Messi. Il possède un talent naturel inné. Il faudra peut-être attendre 20 ou 30 ans pour retrouver quelqu’un comme lui. Il est meilleur que vous du pied droit, du pied gauche et de la tête. Il est meilleur en défense et en attaque. Il est plus rapide. Il dribble mieux, il passe mieux. On n’a pas encore essayé de le mettre dans le but, mais je suis sûr que ça ne lui poserait pas de problème."

Roger Federer

: "J’adore le regarder jouer. Ce que je préfère, c’est le voir recevoir le ballon et se retourner vers le but adverse. Dans la seconde qui suit, il va passer, dribbler ou tirer. Il a toujours le choix entre les trois options ; ils ne sont pas nombreux dans ce cas. Je crois que Messi est le plus grand footballeur de l’histoire."

Aleksandr Mostovoi

: "Personne ne peut arrêter Messi, c’est le plus grand joueur de tous les temps. Ça fait dix ans qu’il le prouve chaque semaine. On le compare à Maradona et Cruyff mais pour moi, il ne fait aucun doute que Messi n’a pas d’égal."

Alvaro Recoba

: "Messi est au sommet depuis 15 ans. Les gens diront peut-être qu’il n’a jamais quitté Barcelone. C’est vrai, mais ses coéquipiers ont changé et il est toujours là. Messi est le meilleur."

Avec la FIFA