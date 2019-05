Lionel Messi - Van Djik : Duel entre le meilleur joueur du monde et l’actuel meilleur défenseur ?

Rarement une demi-finale de ligue des champions n'aura suscité autant d’engouement et d’excitation. L’affiche Barça – Liverpool en fait rêver plus d’un avant même le coup d’envoi prévu ce mercredi à 19h GMT. Au-delà de l’opposition entre deux philosophies de jeu différente quoi que axées sur l’attaque à outrance. Soit dans la construction du jeu dans les petits espaces avec les « Blau grana » ou en mode attaque-placée avec les « Reds. » L’on devrait donc assister à un football total dans un match ouvert.

« La pulga » Leo Messi face au « Rock » Van Djik…

Mais le duel qui nous intéresse le plus sera l’opposition entre la « Pulga » Leo Messi et le « Rock » Van Djik. A titre d’illustration, les deux hommes en chiffres, dans leurs clubs respectifs, ça donne ça :

- Van Djik cette saison avec Liverpool c’est le meilleur joueur de la saison selon le vote de ses pairs. Sauf que cette fois-ci il devra stopper l’un des meilleurs buteurs de l’histoire du Football moderne. Cependant, depuis mars 2018, aucun attaquant n’a réussi le moindre dribble face à lui dans le championnat Anglais. Extraordinaire ! Avec Van Djik, Liverpool a totalisé 23 clean sheets en 45 matches cette saison.

- Lionel Messi avec le Barca cette saison c’est 45 buts marqués en 46 matches toute compétitions confondues. Impressionnant ! Ce Mercredi le défenseur de Liverpool croisera l’un des meilleurs buteurs en exercice. En effet, Messi c’est déjà 150 buts réussis cette saison.

En résumé deux monstres sacrés s’affronteront ce soir sur la scène du Camp Nou. On assistera peut-être à une folle rencontre, avec un match dans le match entre le meilleur attaquant de tous les temps qui en découdra avec l’actuel meilleur défenseur…