Lionel Messi : « Je ne me vois pas comme entraîneur de football… »

Fraîchement élu joueur FIFA 2019, le quintuple ballon d’or, Lionel Messi, ne se voit pas forcément devenir entraineur de football. Ceux qui espéraient voir la « Pulga » sur un banc de touche vont très vite déchanter. En effet, dans une interview accordée à la FIFA, le génie Argentin révèle ne pas être attiré par une carrière d’entraineur de football.

« Sincèrement j'ai toujours dit non, je ne me vois pas comme entraîneur de football. Mais on ne sait jamais. Et puis, quand je les vois, je me dis que j'aimerais bien être avec les joueurs, essayer de les former, de leur apprendre des choses. Mais honnêtement aujourd'hui, je ne m'y vois pas. Mais dans quelques années, je ne sais pas ce qui peut arriver. »

Toutefois, il est loin d’être radical sur sa position, de quoi laisser présager qu’il pourrait passer ses diplômes entraîneur un de ses jours…