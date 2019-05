Linguère : Un époux tue sa femme.

Les populations de Kélèle, village situé dans le département de Linguère, plus précisément dans l'arrondissement de Sagatta Djoloff, entre les localités de Sine et Affé Djoloff, sont sous le choc.

En effet, dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 mai 2019, un homme a asséné mortellement trois coups de couteau à Djila Ba, son épouse âgée de 21 ans.

Selon une source médicale, la victime a reçu trois coups de couteau.

Le mari lui a sectionné la moelle osseuse, la main et la région cervicale.

Le corps sans vie de la défunte a été acheminé à la morgue du centre de santé Élisabeth Diouf de Dahra. Les éléments de la brigade de gendarmerie sont actuellement aux trousses du meurtrier qui a pris la clé des champs.