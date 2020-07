Linguère : Les causes du suicide de la fille de 13 ans connues.

Les causes qui ont poussé la jeune fille de 13 ans A.Ka à se suicider vendredi dernier à Fediobe dans le partement de Linguère, sont finalement connues.

Il s’agirait d’un mariage forcé scellé par sa grand mère Kh. Ka sans son consentement, mariage qu’elle avait pourtant rejeté à maintes reprises, malgré l’insistance de sa grand-mère.



N’ayant pas été soutenue dans son opposition à ce mariage non désiré, elle a préféré dans la nuit du vendredi au samedi mettre fin à son existence en dehors du village, mettant ainsi fin à ce mariage forcé qui n’aura jamais été consommé.



La gendarmerie de Yang Yang sous la diligence du chef de brigade est ainsi arrivée d’une main de maître à mener une enquête minutieuse qui a abouti à l’arrestation de Kh. Ka qui est en train de méditer sur son sort et son acte à la prison de Louga.



Mbargou Diop, correspondant à Louga