Linguère : La grippe équine tue 408 ânes

Même si le directeur de l'élevage rassure les sceptiques, la grippe équine continue de faire des ravages dans le département de Linguère.

Si l'on se fie aux déclarations de l'inspecteur départemental de l'élevage, Mamadou Moustapha Ndiaye Cissé, "la grippe a déjà tué 408 ânes. "

Joint par Dakaractu, il estime que "les ânes en divagation sont les plus touchés."

Selon M.M.Cissé, "la grippe équine est causée par de forts vents accompagnés de poussière."

Pis, ajoute t-il, "ces animaux accélèrent la propagation des maladies en sillonnant les marchés hebdomadaires et en fréquentant les points d'eau. "

Pour l'heure, l'inspection départementale de l'élevage est en train de travailler d'arrache-pied pour sensibiliser les propriétaires d'ânes pour qu'ils isolent les animaux sains de ceux déjà touchés par la maladie et procèdent à la destruction des cadavres... "