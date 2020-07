Linguére- Gros serpent découvert dans les toilettes d'une école élémentaire :le Commandant des Sapeurs-pompiers sonne l'alerte

La reprise des cours pour les élèves en classe d'examen n'est pas sans risque en cette période hivernale. En effet, un gros serpent a été découvert, ce lundi 20 juillet 2020, dans les toilettes de l'école élémentaire Ardo Sassy Sow. Ecole située dans la commune de Boulal, une localité du département de Linguère. Il s'agit d'un boa de 3 à 4 mètres de longueur.





Une situation inquiétante, car il y a des zones plus denses telles que les localités de la Casamance où il pleut quotidiennement. Une urgence qui devrait pousser les autorités étatiques à réagir face à cette situation pour protéger les élèves en cette période hivernale.



Le reptile a été découvert par un élève de l'établissement qui voulait aller dans les toilettes.





Joint par téléphone, le Commandant des Sapeurs-pompiers de Linguère, Abiboulaye Massar Diop est revenu sur les faits. "C'est le sous-préfet de Sagatta Djolof qui nous a informés de la situation. Et par la suite, nous avons déployé une équipe pour cueillir l'animal", a expliqué le Commandant Diop qui affirme avoir tué le serpent, selon les normes de leur slogan "reptile capturé et tué".



Par ailleurs, il a également révélé que ce n'est pas la première fois qu’ils rencontrent ce genre de situation dans cette zone. Sur ce, le soldat du feu a recommandé, aux populations, plus de vigilance sur ce genre de reptiles.





De son côté, le sous-préfet de la localité, Yaguna Sow, a souligné que le serpent vient de la brousse à cause de la pluie. Et il s'est caché dans les toilettes. Mis au parfum par les enseignants, dit-il, il n'a pas tardé à appeler les sapeurs-pompiers. C’est dire que n’eut été l’intervention rapide des sapeurs-pompiers, le pire se serait sûrement produit.