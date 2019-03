Linguère Digital Challenge : 'Le numérique comme outil de promotion de l'entrepreneuriat féminin'

La Sonatel a procédé à la remise des prix de la quatrième édition du Linguère Digital Challenge (LDC). Une initiative qui consiste à encourager les femmes dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin.

Selon la Cheffe de Département RSE et Partenariats Sonatel, Mme Rokhaya Solange Ndour, ceci s'inscrit dans la logique de primer les femmes entrepreneures les plus performantes de l'année, trois d'entre elles ont été choisies ce qui porte à 12 le nombre de Starts up déjà titrées depuis 2015.