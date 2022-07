Linguère / Aly Ngouille Ndiaye adoube Mimi Touré : « Le match est gagné d’avance … »

« Tout le Djolof est derrière le président Macky Sall », telle est l’assurance du premier magistrat de la ville de Linguère à la tête de liste nationale de la coalition BBY aux élections législatives. Pour Aly Ngouille Ndiaye, de 2012 à nos jours, ce que le président Macky Sall a fait pour le Djolof, aucun chef d’État ne l’a réalisé au cours de son mandat à la tête du pays. Au soir du 30 Juillet prochain, Aly Ngouille rassure que la victoire est déjà acquise dans le Djolof.



« Le président a beaucoup réalisé dans le Sénégal et dans le Djolof plus particulièrement. C’est pourquoi tous les responsables de la coalition BBY ici présents, sont plus que jamais unis derrière le président Macky Sall. Le match est gagné d’avance, il nous reste seulement à déterminer le nombre de second, c’est-à-dire l’écart que nous allons creuser, mais la victoire est assurée ici », a lancé l’ancien ministre de l’intérieur et de la sécurité publique. Par ailleurs, Aly Ngouille Ndiaye salue la mobilisation de tous les responsables et militants qui ont réservé un accueil triomphal à Aminata Touré et sa délégation…