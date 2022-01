Limogeage présumé des Directeurs des Douanes et du Trésor : le démenti du Ministère des Finances et du Budget

Dans une publication parue dans un journal ce matin, il a été annoncé le limogeage des Directeurs généraux du Trésor Cheikh Tidiane DIOP et celui des Douanes, M. Abdourahmane DIEYE. Un remplacement pour le premier nommé, a annoncé le journal en question qui fait suite au scandale de détournement de deniers publics qui éclabousse la direction de la Comptabilité publique et du Trésor. Mais selon un communiqué du Ministère des Finances et du Budget ces deux personnes n’ont pas été relevées de leurs postes. « Le Ministère des Finances et du Budget qui assure l’autorité hiérarchique de ces régies financières tient à démentir ces informations inexactes. À ce jour, aucun décret n’est pris pour mettre fin aux fonctions desdits Directeurs généraux », ont tenu à préciser les services du ministre Abdoulaye Daouda Diallo...