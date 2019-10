Limogeage de Sory Kaba : « Macky Sall cherche un 3ème mandat, il cherche à endormir le peuple sénégalais, mais nous ne l’accepterons pas » (Barthélémy Dias)

Venu prendre part à la conférence de presse de Khalifa Sall, le maire de Mermoz/Sacré-Coeur s’est prononcé sur le limonage du directeur général des sénégalais de l’extérieur qui défraie la chronique. Barthélémy Dias est d’avis que l’attitude du président Macky Sall n’est motivée que par un réel désir de briguer un 3ème mandat. Le proche collaborateur de Khalifa Sall de soutenir à qui veut l’entendre que le peuple sénégalais n’acceptera jamais que Macky Sall fasse un autre mandat. Le farouche opposant au régime en place croit que le chef de l’Etat veut endormir les sénégalais avec des propositions de soi-disant amnistie et de réconciliation mais que cela ne passera pas. Barthélémy Dias se veut clair et précis, le peuple sénégalais se mobilisera et descendra dans la rue si Macky Sall persiste dans cette lancée.