Limogeage de Me Moussa Diop : La ferme réaction du ministre Abdou Karim Fofana.

Pour le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, Abdou Karim Fofana, il faut savoir qu'il y a une priorité pour le peuple sénégalais et les hommes politiques responsables. Ce qui veut dire que l'heure n'est pas à un débat inutile sans fondement, mais plutôt au travail. "La démocratie c'est aussi la rationalité et la rationalité ne voudrait pas que lorsqu'un chef d'État est élu un an et demi après, qu'on aille pour un débat sur ce qui doit arriver dans quatre ans. Ce que la raison voudrait, c’est qu'on se mette au travail pour faire ce qui est nécessaire pour les sénégalais", a réagi le ministre avec fermeté, en marge d'une cérémonie de don de sang organisée par l'association des jeunes de la commune de Fann/Point-E/Amitié...