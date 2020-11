Limogeage de Makhtar Cissé dans le gouvernement : Vent de rébellion dans l'APR de Dagana.

Les responsables politiques de BBY du département de Dagana piquent une colère noire suite au limogeage de Mouhamadou Makhtar Cissé à la tête de son département ministériel, lors du dernier remaniement.



Dans un communiqué rendu public, les Responsables politiques de Benno Bokk Yaakar du Département de Dagana regroupés autour du CSW (Cadre de Solidarité du Walo), en rapport avec la Convergence des cadres républicains et la COJER disent prendre acte du choix du chef de l'État qui, selon eux, reste toujours incompréhensible. "Nous avons pris acte de la mise en place, le 31 octobre 2020 par son Excellence Monsieur le Président de la République, d’un gouvernement de majorité élargie avec la présence de membres de l’opposition et d’alliés de la mouvance présidentielle (...). Cet acte légalement incontestable, n'en demeure pas moins politiquement incompréhensible et illisible, eu egard aux instructions reçues par le passé, de notre parti, de combattre et de battre politiquement les principaux bénéficiaires des derniers changements", rapporte le communiqué.



Par ailleurs, les partisans de la mouvance présidentielle de Dagana expriment leur déception face à ce gouvernement d'ouverture et manifestent leur indignation. "Nous tenons à exprimer la déception, la gêne et le désarroi des militants et responsables de notre parti du fait de cet acte de promotion d'adversaires battus jusque dans leurs bureaux de vote, aux dépens des responsables connus pour leur loyauté et leur compétence qui ont toujours été au service du parti et de la coalition BBY(...). Nous manifestons notre profonde indignation par rapport à la situation actuelle ainsi créée et notre inquiétude quant à l'avenir politique de notre coalition au niveau du département de Dagana. De même, nous exprimons notre désaccord face à toute tentative allant dans le sens de nous ranger derrière un quelconque responsable, hormis ceux qui tirent leur légitimité de leur travail politique, connu et reconnu sur le terrain.", renseigne toujours le même communiqué signé par le Cadre de Solidarité du Walo, la Convergence des cadres républicains, la COJER et les Responsables politiques du Département de Dagana...