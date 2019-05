Limitation du mandat présidentiel à deux : Ousmane Faye demande la révision de l’article 27 de la Constitution

Le leader de « Wattu Sénégal », Ousmane Faye, a demandé la révision de l’article 27 de la Constitution qui limite à deux le mandat du président de la République. En effet, selon Ousmane Faye, « cet article de la Constitution prive le peuple de choisir librement son président ». Pour ce qui est du choix d’un président de la République, le peuple doit assumer pleinement sa souveraineté. On ne devrait lui imposer aucune réforme à travers une constitution qui fixe la limitation du mandat présidentiel à deux, et qui a fini d’adopter sa réduction de 7 à 5 ans, tout en lui imposant un âge plafond du candidat, a-t-il fait savoir lors de la conférence des femmes de « Wattu Sénégal ».



Selon lui par ailleurs, la majorité doit prendre son courage à deux mains et opérer une révision de cet article sinon, il appartiendra au peuple souverain le droit d’imposer cette révision. Il a fini en accusant la société civile qui, depuis l’avènement du Président Wade, agit en minorité et dicte ses désirs aux antipodes des règles démocratiques qui doivent laisser au peuple exclusivement la latitude de s’exprimer.



Pour Ousmane Faye enfin, le problème est qu’on risque de se trouver dans une situation d’éternel recommencement, tout en soulignant qu’il faudra être extrêmement courageux pour mener ces changements afin d’éviter une retouche permanente de la Constitution.