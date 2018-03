Lille : La pelouse envahie par des supporters qui s'en sont pris aux joueurs

Le match entre Lille et Montpellier (1-1), ce samedi, s'est conclu dans la confusion. Au coup de sifflet final, de nombreux supporters se sont précipités sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy pour venir s'en prendre verbalement et physiquement aux joueurs, pas encore rentrés au vestiaire. Certains d'entre eux ont même reçu des coups. Mécontents de la situation sportive du LOSC (19e de Ligue 1), les fans nordistes ont envahi le terrain en quelques secondes de façon spectaculaire. Si bien que la sécurité n'a pas eu le temps de s'interposer.

Les débordements, soudains et violents, ont mis plusieurs minutes ensuite à être contenus. Un cordon de sécurité a été dressé devant l'entrée du tunnel. À plusieurs reprises, les supporters furieux qui scandaient des slogans hostiles à la direction («Si on descend, on vous descend»), ont tenté de le forcer. Sans succès. Ils ont donc décidé de rebrousser chemin, sous les yeux des CRS postés dans un coin de l'enceinte et qui n'ont pas eu besoin d'intervenir.