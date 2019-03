Ligue1 19e journée : AS Pikine - Douanes : Les Pikinois joueront finalement devant leur public en attendant l’application du huis clos

L’AS Pikine va finalement pouvoir compter sur son public, ce dimanche, à l’occasion de la réception de l’AS Douanes. Le huis clos qui frappait ce match de la 19ème journée de la Ligue 1 de football a été (provisoirement ?) levé. C’est ce que le club pikinois a écrit pour invoquer certains articles du règlement général et des règlements de la LSFP selon lesquels, la non-exécution du huis clos ne gênerait pas l’exécution du calendrier et qui stipulent aussi que le délai d’appel et l’appel suspendent les effets de la décision ayant fait l’objet de recours.

Ainsi, l’actuel troisième du championnat, l’AS Pikine (3ème, 26 points) a obtenu gain de cause et pourra donc, ce dimanche à « son » stade Alassane Djigo compter sur l’appui de ses supporters pour dominer les « Douaniers. »



Us Gorée vs Mbour Petite côte : Deux équipes qui respirent la forme et effectuent une très belle remontée au classement.



Mbour Petite côte qui est en feu sur cette 2e partie de saison, est passé du 1er non relégable à 3 points du podium, et sera amené par leur meneur buteur Pape.