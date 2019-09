Ligue des champions : le PSG croque le Real Madrid avec la manière (3-0)

Paris est désormais trop habitué aux désillusions pour céder à un quelconque emballement. Mais sa victoire ce mercredi contre le Real Madrid, pour son entrée en lice en Ligue des champions (3-0), prouve que l'équipe de Thomas Tuchel est dans les temps concernant ses objectifs élevés.

Alors que les Parisiens n'avaient pas encore été transcendants en Ligue 1, ils ont sorti leur meilleur match de la saison au Parc des Princes. Certes, ce n'était pas un Real Madrid fabuleux en face, mais le PSG a su afficher une cohérence tactique sur laquelle il doit s'appuyer pour la suite. En espérant revoir un Angel Di Maria aussi inspiré.







De ce PSG-Real, on retiendra évidemment les deux éclairs de l'Argentin (14e, 33e) et la mainmise d'Idrissa Gueye sur l'entrejeu (voir ci-dessous). Mais c'est toute l'animation parisienne qui est à saluer, illustrée par l'intelligence tactique d'un Pablo Sarabia aussi précieux offensivement que déterminant dans ses replis. Mauro Icardi mérite également une mention spéciale pour sa première titularisation. Danger constant pour l'axe merengue, il a beaucoup travaillé et a été à l'origine de l'ouverture du score de Di Maria en délivrant une merveille de déviation en guise d'avant-dernière passe pour Bernat.







En face, le Real Madrid n'était visiblement pas au mieux. Eden Hazard a frappé à côté (16e), Bale au-dessus sur coup franc (32e) avant d'être repris par le VAR pour une main, alors qu'il pensait avoir marqué (35e). Et puis pas grand-chose jusqu'à une tête de Benzema (78e). Les Merengue n'ont pas cadré une seule frappe, une première pour eux en C1 depuis 2003-2004. Le PSG a géré jusqu'au but en contre de Meunier, servi avec un grand altruisme par Bernat, qui avait l'occasion de finir lui-même (90e+1). Un geste de classe idéal pour conclure cette soirée.







Gana Gueye illustre la domination parisienne au milieu







Si Paris a profité des largesses de la défense madrilène, c'est au milieu qu'il a gagné le match, avec un homme clé : Idrissa Gueye. Avec Marquinhos positionné en pure sentinelle derrière lui, l'international sénégalais s'est démené en relayeur (9 duels gagnés, 6 ballons récupérés). Il avait déjà avalé quatre kilomètres à la pause, avec une agressivité rare. Offensivement, il a percuté côté droit à de nombreuses reprises, fournissant notamment trois passes clés en première période, dont la transmission décisive sur le deuxième but de Di Maria (33e).



Il fut proche de créer une autre réalisation, en enchaînant une récupération haute et une ouverture vers Verratti qui n'a pas profité à Di Maria (60e), mais ne s'est pas vexé pour autant. La recrue estivale a continué à martyriser Casemiro et consorts par ses projections, apportant du liant, du muscle et des idées. À côté de lui, Verratti et Marquinhos ont également été tranchants.







Le jeu d'Idrissa Gueye par numéro contre Real Madrid:







100% de prises effectuées



Précision de réussite de 93%



90 touches



74 passes



6 récupérations



4 agrès réalisés



3 chances créées



3 à prendre



2 fautes gagnées



2 interceptions