Ligue des champions UEFA: les joueurs africains encore en lice

AS Rome



A l’AS Rome, on trouve le Nigérian Abdullahi Nura, qui n’a pas encore joué en Ligue des champions cette saison.



Bâle



Omar Gaber (Egypte), Serey Dié (Côte d’Ivoire), et Mohamed Elyounoussi (Maroc), font partie de l’effectif de Bâle. Omar Gaber devrait être prêté pour six mois par le FC Bâle dans le championnat américain. Champion de Suisse en titre, Bâle n'avait plus atteint les huitièmes de finale de Ligue des champions depuis 2015.



Chelsea



Avec Chelsea, Victor Moses (Nigeria), vainqueur de la CAN en 2013, a passé 180 minutes sur la pelouse en C1. Il a récemment prolongé son contrat avec Chelsea et est désormais lié au club londonien jusqu'en 2021.



Juventus Turin



A la Juventus Turin, on retrouve le Ghanéen Kwadwo Asamoah et le Marocain Mehdi Benatia. La Juventus n'a plus encaissé le moindre but lors de ses cinq dernières rencontres en Serie A et en Ligue des champions. Et ce, grâce en partie à Benatia, élu joueur du mois de novembre à la Juventus.



Liverpool



Joël Matip (Cameroun), Mohamed Salah (Egypte), et Sadio Mané (Sénégal) sont avec Liverpool. Sadio Mané en est à 4 rencontres et trois buts. Mohamed Salah, meilleur buteur de Premier League avec 13 réalisations en 16 rencontres, a aussi brillé en C1 avec 5 buts en 6 rencontres. Joël Matip, actuellement blessé, a vécu 4 rencontres.



Manchester City



Avec Manchester City, Yaya Touré (Côte d‘Ivoire), est utilisé avec parcimonie par Pep Guardiola cette saison. En C1, le vainqueur de la CAN 2015 a dû se contenter de deux rencontres.



Manchester United



International ivoirien Eric Bailly fait partie de l’effectif de Manchester United. Blessé à l’aine le 05 novembre dernier, lors de la défaite de Manchester United contre Chelsea (1-0) en championnat d’Angleterre, il ne devrait pas faire son retour avant début février 2018.



Porto



Le Camerounais Vincent Aboubakar, l’Algérien Yacine Brahimi et le Malien Moussa Marega représenteront le club de Porto. Aboubakar a participé à 5 rencontres et trouvé à 5 reprises le chemin des filets. Brahimi a joué 6 matches et marqué 1 but. Quant à Marega, il a été aligné sur 5 rencontres.



Tottenham



Tottenham pourra compter sur l’Ivoirien Serge Aurier, auteur de cinq matches en C1 cette saison. Le milieu kenyan Victor Wanyama, blessé plusieurs mois, n’a en revanche pas encore joué.