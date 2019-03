Ligue des champions : Tirage complet des quarts de finale

Ce midi, à Nyon, l'UEFA a procédé au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Un moment très attendu qui n’aura pas déçu le monde du football avec notamment des chocs dès les ¼ de finale. Après une qualification obtenue au bout du suspense face au PSG, Pogba et les « red devils » croiseront le Barca de Messi.



À noter le duel entre club anglais qui opposera City de Guardiola aux Purs de Tothenham. Sadio Mané et Liverpool bénéficient d’un tirage clément en tombant sur Porto. La Juve se rendra chez la séduisante équipe de l’Ajax tombeur du tenant du titre le Real Madrid.



Quarts de finale prévus les 9 et 16 avril 2019) :

- Match 1 : Ajax Amsterdam - Juventus

- Match 2 : Liverpool - FC Porto

- Match 3 : Tottenham - Manchester City

- Match 4 : Manchester United - FC Barcelone





Demi-finales (prévues les 30 avril et 7 mai 2019) :

- Vainqueur Match 3 - Vainqueur Match 1

- Vainqueur Match 4 - Vainqueur Match 2