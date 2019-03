Ligue des champions : Ronaldo et Allégri préparent la « Remontada » face à l’Atletico Madrid

Allégri concocte un système « anti Atletico… »

Juve versus Atletico Madrid ce sera, à coup sûr, une nouvelle confrontation tactique. Peut-être plus encore qu’au match aller. Ce mardi soir (21h00), la Juventus reçoit l’Atletico pour tenter de renverser la tendance.

Après s’être inclinée (2-0) le plus logiquement du monde au Wanda Métropolitano. Massimiliano Allégri, le coach des Bianconeri, comppte déployer les moyens de remporter ce match retour déterminant. Pour ce faire, le tacticien Italien pourrait changer son système de jeu et opter pour un 3-4-3 (En défense : Caceres – Bonucci – Chiellini. Milieu : Cancelo Bernardeschi – Matuidi – Emr CAN – Attaque : Pjanic – Ronaldo – Mandzukic) L’argentin Paolo Dybala pourrait faire les frais de ce nouveau dispositif…



Ronaldo harangue les supporters turinois : « On n’est prêt à… »

« J’ai gagné cinq ligues des champions, l’Atletico Madrid zéro. On verra qui se qualifiera. L’équipe sait qu’elle fera un grand match et moi aussi. Tout le monde sait que l’Atletico défend bien et procède par contre attaque. Mais on est prêt… » a annoncé le Portugais… L’opération « Remontada » est lancée !