Ligue des champions : Mané - Koulibaly, le choc fatal

EnQuête nous rappelle que c'est la dernière ligne droite pour les qualifications au prochain tour de la Ligue des champions de l’UEFA. Le tableau des équipes qualifiées en 8es de finale sera complet à l’issue de la 6e et dernière journée qui se sera jouée mardi et mercredi.

Du côté des joueurs sénégalais en lice dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs, seul Salif Sané, avec Schalke 04, est déjà assuré de poursuivre l’aventure.



Ce soir (20 h), il y aura d’autres Sénégalais qui vont le rejoindre. Les férus du ballon rond pourront suivre un alléchant duel entre Lions, notamment l’affiche Liverpool - Naples. Sadio Mané fera face à son compatriote Kalidou

Koulibaly. Cette grande affiche sera

âprement disputée, car une défaite

serait fatale pour l’équipe perdante.



Le Paris Saint-Germain (2e, 8 pts), qui se déplace sur la pelouse de l’Etoile Rouge de Belgrade, est bien placé pour la qualification. Le point du nul qualifierait le club de la capitale française, si Liverpool ne gagne pas. Leader de la poule C (9 pts), le Napoli a son destin en main. Car le club italien n’a besoin que du point du nul pour décrocher la qualification. Intenables depuis deux journées en Serie A, notamment avec

une correction infligée à Frosinone

(4-0), les hommes du coach Carlo

Ancelotti essayeront de prendre les

trois points de la victoire dans le mythique stade Anfield Road pour conforter leur leadership.

Mais les Reds sont jusque-là intraitables à domicile. Ils ont remporté leur deux sorties chez eux, contre le Paris Saint-Germain (3-2, 1ère journée) et l’Etoile Rouge de Belgrade (4-0, 3e journée). En championnat également, Liverpool a enregistré 7 victoires et un nul en 8 rencontres. Classés 3e (8 pts), les Anglais sont dos au mur et doivent impérativement battre les Italiens pour passer en 8es de finale...