Ligue des champions : Krépin, Sagna et Mbaye Diagne retenus, Cavin Diagne et Diatta out

Logés dans le groupe A en compagnie du Real Madrid, du PSG et de Galatasaray (désormais ex club de Mbaye Diagne), ils auront fort à faire dans ce groupe de haut vol. Ainsi on retrouve trois internationaux Sénégalais (Krépin, Diagne et Sagna) dans le groupe qui pourra disputer les phases de poules de la LDC 2019/2020. Bruges recevra Galatasaray le 18 septembre pour une grande première de Krépin et Cie en champions’League. Mais aussi des retrouvailles entre Mbaye Diagne et ses anciens coéquipiers de la Turquie…

Gardiens de but : Ethan Horvath, Simon Mignolet



Défense : Eduard Sobol, Odilon Kossounou, Matej Mitrovic, Simon Deli, Federico Ricca, Dion Cools, Brandon Mechele, Clinton Mata, Brendan







Milieux de terrain : Éder Balanta, Thibault Vlietinck, Hans Vanaken, Ruud Vormer, Mats Rits, Mathias De Wolf







Attaquants : Krépin Diatta, Mbaye Diagne, Amadou Sagna, Jelle Vossen, David Okereke, Siebe Schrijvers, Cyril Ngonge