Ligue des champions José Mourinho met Sadio Mané dans son onze type !

Après son sacre avec les "Reds" en C1, Sadio Mané continue de recueillir des avis favorables de la part de légendes du football et de techniciens avertis. C'était donc au tour de l'entraîneur Portugais José Mourinho de montrer son admiration pour Mané en le plaçant dans son équipe type de la ligue des champions 2018 - 2019.





En bonne place sur le front de l'attaque, l'international sénégalais y côtoie son coéquipier Mohamed Salah et le meilleur buteur du tournoi Lionel Messi (12 buts.)



Au niveau du milieu de terrain "The Spécial one" a porté son choix sur : Frenkie De Jong (Ajax), Eriksen (Tottenham), Van de Beek (Ajax)



Au niveau de la défense, Liverpool est bien représenté avec Virgil Van Dijk, De Ligt Alexander Arnold et Robertson.