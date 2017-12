Ligue des champions. Cristiano Ronaldo décroche un record raté la veille par Neymar

[⚽️ VIDEO BUT] 🏆 #RMABVB

Tous les yeux reposaient la veille sur Neymar, déjà auteur de buts de cinq buts en Ligue des champions. Mais une prestation décevante plus tard (défaite 3-1 à Munich), c’est finalement le Ballon d’or en titre Cristiano Ronaldo qui s’est offert mercredi soir un nouveau record.En doublant la mise face à Dortmund, l’attaquant du Real Madrid est en effet devenu le premier joueur à faire trembler les filetslors des six matches de poules d'une édition de Ligue des champions. Et quel but ! Le Portugais a décoché une frappe sans élan de toute beauté dans la lucarne opposée du portier allemand. Son 99e en 94 rencontres disputées dans la compétition reine, et déjà la neuvième cette saison.Cristiano Ronaldo a également atteint la barre des 60 buts, égalant ainsi le record de buts en phase de groupes jusqu'alors détenu seul par Messi, son grand rival du FC Barcelone.