Ligue des champions CAF / Phase de groupes : Teungueth FC s’est entraîné sur la pelouse du stade Radès de Tunis, Dabo aux aguets...

Déjà en terre tunisienne, les pensionnaires de Teungueth FC se sont entraînés sur la pelouse du stade Radès de Tunis ce jeudi pour leur premier galop avant d'affronter l'Espérance, demain samedi 13 février. Une séance assez légère durant laquelle les hommes de Youssoupha Dabo ont pris leurs marques sur cette nouvelle pelouse et le climat Tunisien plus ou moins frais.



Sous les yeux du staff technique du club rufisquois, les joueurs ont répété leurs gammes à la suite d’un footing suivi d’une séance de jonglage.



Pour le coach Dabo :« Dans cette compétition on est considéré comme le petit poucet. Autrement dit les autres équipes du groupe D (Espérance de Tunis, Zamālek, MC d'Alger) vont nous cibler comme l’équipe à battre pour engranger des points. Nous allons jouer à l’extérieur face à un des plus expérimentés clubs d’Afrique. Donc je pense qu’ils vont essayer de nous mettre une terrible pression dès le début afin de nous faire paniquer et marquer très tôt. Ça sera difficile, mais nous devrons rester concentrés et solidaires, appliquer notre plan de jeu.»



Comme ce fut le cas lors des matches de barrages, TFC entend défendre crânement ses chances pour sa grande première sur la scène africaine...