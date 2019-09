Ligue des champions CAF / 2nd tour des préliminaires : Génération Foot s'impose 2-1 contre Zamalek

Les "Grenats" de Génération Foot recevaient ce samedi, au stade Lat Dior de Thiès, le Zamalek (Egypte) pour le compte de la phase aller du second et dernier tour des préliminaires de la Ligue des Champions. Un match gagné sur la marque de deux buts à un, par GF.



Un doublé de Mame Limamoulaye Guèye (12’,68’) a permis aux "académiciens" de s'adjuger les trois points de la victoire. Un succès loin d'être synonyme de qualification puisque les champions Égyptiens restent intraitables à domicile.



D'ailleurs, le match retour est prévu le 27 Septembre, pour un duel explosif qui attend le coach Djiby Fall et ses hommes, en terre Égyptienne...