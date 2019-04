Ligue des champions Africaine : Khadim Ndiaye victime d'une double fracture tibia-péroné

Le gardien de but sénégalais, Khadim Ndiaye, du club Horoya FC, a été victime d’une double fracture (tibia-péroné.) Le malheureux incident est survenu ce samedi lors de la rencontre de ligue des champions Africaine, entre le Wydad et le Horoya.

Match d'ailleurs perdu par le Horoya qui a été laminé (5-0) par le club marocain. Mais une terrible nouvelle pour le Sénégalais qui rêvait de réintégrer la sélection nationale en vue de la prochaine CAN...