Ligue des champions / 1ère journée : Gana Guèye, Krépin et Demba Ba en piste, Édouard Mendy et Gomis en ballotage dans les buts…

Paris-Saint Germain / Manchester United : Gana Guèye pour assurer la relance



Pour Idrissa Gana, il s’agira d’une sorte de retrouvaille avec une vieille connaissance : Manchester United. L’ancien pensionnaire d’Everton (99 matches de Premier League, 3 buts), fera face aux Reds devils de Manchester United, ce mardi au Parc des princes à 19h00 GMT. Recruté au PSG pour booster l’entrejeu, le Sénégalais qui n’a pas encore convaincu au poste, aura à cœur de se relancer en cas de titularisation. Les deux clubs se sont déjà croisés à deux reprises en C1, c’était lors de la précédente saison (2019-2020.) Le PSG s’était imposé 2-0 à l’extérieur avant de plier 3-1 au Parc.



Zénith / FC Bruges : Krépin Diatta en grande

forme



Déjà auteur de 5 réalisations en huit matches de Jupiler Pro League, Krépin Diatta (21 ans) est l’homme en forme du FC Bruges. Buteur ce week-end contre le Standard de Liège, l’international Sénégalais qui a déjà brillé en C1 l’année dernière malgré une élimination dès la phase de poule, derrière le PSG et le Real Madrid, sera à surveiller. Contre le Zénith (17h00 GMT), l’ailier droit sera une menace permanente pour la défense adverse. À noter la présence de Youssouph Badji, un autre sénégalais qui découvre la LDC.



RB Leipzig / Istanbul BB : Demba Ba, l’expérience en action…



À 35 ans, l’ancien international Sénégalais, Demba Ba retrouve la Ligue des champions. L’on se rappelle encore de son but quasi miraculeux, en 2014, contre le PSG, qui se voyait ainsi éliminé de la Ligue des Champions malgré une victoire 3-1. L’expérimenté attaquant d’Istanbul BB sera à surveiller face aux demi-finalistes du précédent exercice, Leipzig qui a déjà démontré son talent.



Chelsea / Séville : Édouard Mendy, un retour sur le fil ?



Légèrement blessé, puis de retour aux entraînements et dans le groupe Pro, Édouard Mendy pourrait faire ses grands débuts en C1 avec les blues et tout simplement en carrière. En ballotage avec Kepa, le gardien international est bien parti pour garder la cage contre les Espagnols de Séville.



Rennes / Krasnodar : Alfred Gomis dans le groupe, Mbaye Niang absent



Alfred Gomis, a été bel et bien convoqué par Julien Stephan pour recevoir Krasnodar ce mardi. Ce qui n’est pas le cas pour l’attaquant sénégalais, Mbaye Niang, qui fait les frais de son mercato mouvementé. Venu combler le vide laissé par le départ de Mendy à Chelsea, Amigo Gomis devrait tenir sa place dans onze de départ.