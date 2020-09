Ligue des Champions africains : Seydou Diouf dope le TFC avec 5 millions de FCFA.



Chose promise, chose due! L'honorable député Seydou Diouf a honoré son engagement en subventionnant Tengueth FC pour l'accompagner dans sa préparation à la Ligue des Champions africaine. C'est dans une folle ambiance et dans la joie des supporters du Club que Seydou Diouf a remis au président Babacar Ndiaye une enveloppe de 5 millions de Francs CFA, donnant ainsi suite à la promesse faite il y a de cela 2 mois.

La cérémonie a eu lieu ce dimanche 6 Septembre 2020 au Stade Ngalandou Diouf de Rufisque. Selon l'honorable député Seydou Diouf, « en tant que Rufisquois et élu du département, ce geste est normal au regard des efforts consentis par le Président du Club et son comité directeur qui ont permis à TFC d'être là aujourd'hui. Cette performance mérite amplement d'être accompagnée ». L’Afrique en contexte Covid c'est autre chose, c'est des ressources qu'il faut mobiliser. « Avec le ministre des sports, nous avons discuté, tout comme avec le Directeur du Port autonome de Dakar. Ils vont vous accompagner... », a informé Seydou Diouf.

En collaboration avec le TFC, l'honorable député promet de continuer à chercher des opportunités partout, même auprès du Chef de l'État dont il sera l'intermédiaire. Pour conclure, il a lancé un appel à l'endroit de toutes les autorités Rufisquoises de venir soutenir Tengueth FC, mais aussi aux Rufisquoises et Rufisquoises d'être debout comme un seul homme pour accompagner Tengueth Football Club au sommet de l'Afrique.

Par ailleurs, le Président du TFC Babacar Ndiaye informe que le budget estimatif pour la compétition est de 250 millions de FCFA. Selon lui, ce budget est estimé par rapport à la prise en charge des joueurs, les logements au niveau des hôtels et le transport de l'équipe dans l'avion etc.… le tout devant se faire en respectant le protocole sanitaire. C'est ce qui justifie cet énorme budget, selon Babacar Ndiaye. Le président a également saisi l'occasion pour remercier l’honorable député Seydou Diouf et tous ceux qui ont soutenu Tengueth Football Club. Cependant, il demande aux autres autorités de passer à l'acte, c'est à dire tenir leurs promesses envers le TFC.