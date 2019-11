Ligue des Champions : Tous les résultats de la soirée...

Huit matchs comptant pour la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions étaient au programme ce mercredi. Vainqueurs dans la douleur, le Bayern Munich (2-0 contre l'Olympiakos), la Juventus Turin (2-1 face au Lokomotiv Moscou) et le Paris Saint-Germain (1-0 face à Bruges) se sont tous officiellement qualifiés en 8es de finale.

Bousculé par l'Atalanta Bergame (1-1), Manchester City manque en revanche le coche dans le groupe C et devra patienter (un point suffira aux Skyblues). Après l'expulsion de Bravo, les Anglais ont même fini avec Walker comme gardien de but !

Occasion ratée aussi pour l'Atletico Madrid, battu 2-1 par le Bayer Leverkusen dans un groupe D relancé. Le Real Madrid, bourreau de Galatasaray (6-0), a en revanche fait un immense pas vers les 8es de finale. Ça sent bon aussi pour Tottenham, vainqueur 4-0 sur le terrain de l'Etoile Rouge Belgrade. A signaler enfin le match fou entre le Dinamo Zagreb et le Shakhtar Donetsk (3-3) avec l'égalisation ukrainienne à la 98e minute ! Voici tous les résultats de la soirée :

Groupe A : Real Madrid 6-0 Galatasaray, PSG 1-0 Bruges

Groupe B : Etoile Rouge Belgrade 0-4 Tottenham, Bayern Munich 2-0 Olympiakos

Groupe C : Dinamo Zagreb 3-3 Shakhtar Donetsk, Atalanta Bergame 1-1 Manchester City

Groupe D : Bayer Leverkusen 2-1 Atletico Madrid, Lokomotiv Moscou 1-2 Juventus