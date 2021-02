Ligue des Champions : Le PSG assomme le Barça au Camp Nou avec un triplé de Kylian Mbappé.

Le PSG a été porté par le triplé d'un grand Kylian Mbappé pour faire tomber le Barça au Camp Nou, ce mardi (4-1), en 8e de finale aller de la Ligue des champions.



Le choc a tenu ses promesses avec de multiples occasions de chaque côté, même si la faiblesse de la défense barcelonaise a été criante. Aligné en meneur de jeu, Marco Verratti a incarné le jeu vif et inspiré du PSG, en tenant la pression au milieu tout en étant à l'origine des mouvements les plus chauds.



En l'absence de Di Maria et Neymar, tous les regards étaient braqués sur lui, et Kylian Mbappé a répondu de manière magistrale. Il a résisté à la pression pour porter le PSG avec un triplé. Il devient le premier joueur à inscrire un triplé contre le Barça en phase à élimination directe de la ligue des Champions.



L'Equipe