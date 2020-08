Ligue des Champions : Le Bayern Munich brise le rêve du PSG et s'empare du titre.

Le Paris Saint-Germain a été battu par le Bayern Munich (0-1) ce dimanche, en finale de Ligue des champions. Une victoire qui assure aux Bavarois un 6 ème trophée en C1 là où les parisiens rêvaient d'un premier sacre européen. Et, c'est un ancien joueur de Paris, Kingsley Coman qui a marqué le but de la victoire pour les Allemands. À souligner l'énorme performance du gardien Allemand, Manuel Neuer, un des grands artisans de ce succès.



Les champions de France ont eu de belles occasions, mais auront font montre de maladresses devant le but adverse. À signaler que l'international sénégalais Idrissa Gana Guèye n'a pas pris part à la rencontre. Revenu d'une légère blessure, il a assisté à la déroute des siens depuis le banc des remplaçants...