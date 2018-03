Ligue des Champions : Génération Foot (GF) en quête d'exploit face à Horoya AC (17h GMT)

Génération Foot (GF) joue ce mardi à Conakry face à Horoya AC, en 16èmes de finale aller du premier tour de la Ligue des champions de la CAF. Les Grenats se présentent face à un autre défi, après avoir sorti les Égyptiens de Misr El Makasa au tour préliminaire (2-0 aller, 0-0 retour). Au stade du 28 septembre, le champion du Sénégal en titre et actuel leader de de la Ligue 1 aura une autre paire de manche à relever face à l'obstacle d' Horoya.

Les joueurs de Alain Perrin sont face à leur destin. Ils veulent réussir l'exploit d'aller au delà du tour préliminaire, une performance qui n'avait plus été réalisée par un club sénégalais depuis la Jeanne d'Arc en 2004. D'autant que l'ogre guinéen avait éliminé l'As Douanes et l'Us Gorée ces deux dernières années. Le club guinéen est un régulier de la Ligue des Champions avec au moins une qualification au premier tour depuis quelques années...