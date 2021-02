Ligue des Champions CAF : Teungueth FC introduit une lettre pour contester le pénalty accordé à l'Espérance Tunis.

Le club Sénegalais, Teungueth FC a introduit une lettre de réclamation à la confédération africaine de football (CAF) à la suite du match qui l'a opposé à l'Espérance de Tunis le Samedi 13 Février dernier (1-2), en ligue africaine des champions. Les rufisquois demande l'annulation pure et simple du but tunisien issu du pénalty marqué à la 44ème minute du match, lit-on sur le page Facebook officielle de TFC consultée par Dakaractu.



En effet, sur l'action du penalty sifflé contre le club rufisquois, le joueur sanctionné avait reçu le ballon de la main "sans augmentation de volume de son corps sur une courte distance et cela fait partie des exceptions sur les lois du jeu... Le joueur qui joue le ballon et le ballon qui touche la main de son coéquipier avec n'importe quelle de sa main sauf s'il y'a mouvement clair de la main qui quitte le point A pour aller au point B", insiste les dirigeants de TFC.



Le club rufisquois de constater que "l'arbitre de la partie, Mr Peter Waweru Kamaku n'a pas appliqué le règlement. Cette réclamation du club a été introduite auprès de la CAF au lendemain de la rencontre, Dimanche 14 février pour faire valoir ce que de droit." Une affaire soulevée alors que du côté des tunisiens, on accuse de pratiques mystiques Teungueth par le biais de son gardien de but.