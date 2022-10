Ligue des Champions : Avec un Sadio Mané buteur, le Bayern Munich élimine le Barça …

C’était mission impossible pour le FC Barcelone qui, devant son public, a été largement dominé et battu par le Bayern Munich (3-0.)

Avec un bon Sadio Mané qui inscrit son 3ème but en LDC, les bavarois victorieux au match aller (2-0), ont remis ça au Camp Nou, précipitant l’élimination des catalans qui seront reversés en Europa Ligue

Le FC Barcelone est éliminé de la Ligue des Champions en phase de poules pour la deuxième année consécutive. Un gros échec pour le club qui avait réalisé un mercato XXL en vue de reconquérir la Liga et surtout la Ligue des champions.