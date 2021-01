Ligue africaine des Champions : Qualification historique de Teungueth FC en phase de poules après l'élimination du Raja aux tirs au but.

Teungueth FC s'est qualifié pour la phase de poule de la Ligue africaine des Champions ce mardi, après avoir éliminé le Raja de Casablanca sur sa pelouse, aux tirs au but (0-0, Tab 3-1.) Une première qualification à la fois héroïque et historique pour le club Rufisquois qui continue sa progression à une vitesse vertigineuse. Après dominé de bout en bout la première partie de Ligue 1 de la précédente saison, TFC qui disputait sa première campagne africaine, a marqué les esprits sur la pelouse du stadium Mohamed V.



Après avoir concédé le nul au match aller match à Thiès, les Rufisquois étaient contraints à l'exploit. Malgré des conditions climatiques extrêmement difficiles avec une pluie diluvienne qui a complètement ruiné le jeu. Il fallait redoubler d'efforts sur la pelouse gorgée d'eau pour progresser un tant soit peu dans le jeu. Une configuration qui profitera d'une certaine manière aux poulains de Youssoupha Dabo qui ont fait montre d'une grande détermination et énormément d'abnégation pour contenir les assauts du Raja.



Profitant des balles arrêtes et autres contre attaques pour se créer des occasions sur ce terrain impraticable, les Rufisquois prendront leur mal en patience jusqu'aux tirs au but. Un exercice qui sourit rarement aux clubs Sénegalais précisément contre les formations maghrébines. Sauf que cette fois-ci, la Baraka était du côté de TFC qui a vu les deux premiers tirs marocains s'écraser sur la barre transversale avant que le portier Moussa Sarr ne stoppe le troisième tir côté Raja. Trois ratées successives qui coûteront cher au triple vainqueur de la Ligue africaine des Champions renversé par un outsider inattendu ; Teungueth FC ! Le TFC accède ainsi à un cercle restreint et continue sa montée en puissance sur la scène africaine. 17 ans après l'épopée de la Jeanne D'Arc de Dakar qui avait réussi a atteindre la phase de poules, TFC ravive la flamme.