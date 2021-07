Ligue Sénégalaise de Football Professionnel : Le président de Tengueth FC retire sa candidature « au profit de Djibril Wade »

À la date de ce vendredi 23 juillet 2021, et à la suite de plusieurs médiations du Ministère des Sports, du Comité National Olympique Sportif Sénégalais et de diffèrentes autorités afin de trouver un consensus relatif à la gouvernance du football sénégalais, j’ai décidé de retirer ma candidature au poste de Président de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel au profit du Président Mohamed Djibril Wade.



Dans un souci de rassemblement, de rapprochement, le devoir d’unité autour du football m’incombe. Soucieux de préserver les intérêts supérieurs du football sénégalais, j’ai décidé d’opérer ce retrait qui doit être compris comme une volonté d’orienter le football vers le développement.



Je remercie tous les acteurs qui ont porté ma candidature, les présidents de clubs de ligue de football professionnel, les membres du Conseil d’Administration, le Comité Exécutif de la FSF, les supporters et tout le public sportif pour le soutien constant et la loyauté sans faille. Le travail continue.