Ligue Pro et protocole sanitaire : la LSFP convoque les clubs.

La rencontre entre la ligue sénégalaise de football Professionnel et tous les clubs, ce mardi 29 décembre, va permettre aux participants "de s'approprier les protocoles sanitaires et organisationnels, y compris sécuritaires qui devront être obligatoirement respectés pendant cette période de pandémie pour tous les clubs à l'occasion de chaque match", a fait savoir le directeur exécutif de la ligue pro, Amsata Fall, au journal Stades.



Après une longue bataille, mobilisant tous les acteurs qui s'activent dans le milieu du football Professionnel Sénégalais, contre une éventuelle suspension à nouveau de la saison. La ligue pro et pairs avaient réussi à convaincre les autorités de maintenir le démarrage du championnat prévu le 2 janvier 2021, avec des conditions bien définies.



C'est la raison pour laquelle, Amsata Fall demande "aux présidents de clubs de prendre toutes les dispositions nécessaires pour un déroulement heureux de la saison dans le strict respect des mesures barrières édictées par les différentes autorités pour lutter contre la propagation de la Covid-19", peut-on toujours lire dans le journal Stades.