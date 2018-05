Ligue Europa : l’OM arrache sa qualification pour la finale

L'Olympique de Marseille est allé chercher la qualification sur la pelouse du Red Bull Salzbourg ce jeudi en demi-finales de l'Europa League dans les prolongations. Malgré la défaite (2-1), le but inscrit par Rolando à la 116e minute a fait la différence.



Après une première période maîtrisée, les hommes de Rudi Garcia ont plongé en deuxième mi-temps et ont concédé deux buts (un d'Haidara à la 53e minute et un but contre son camp de Sarr à la 65e). Mais ils ont su s'accrocher et aller chercher le succès en toute fin de partie. Cela permet aux Marseillais d'aller disputer la finale à Lyon le 16 mai prochain contre l'Atlético de Madrid.