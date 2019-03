Ligue Europa / Tirage complet des Quarts de finale : Arsenal croise Naples de Koulibaly - Choc entre Villareal et Valence

Le tirage des Quarts de finale de la Ligue Europa est tombé ce vendredi. Prévus les 11 et 18 avril 2019, les matches opposeront les Gunners d'Arsenal aux Italiens de Naples, un choc prometteur. Et, un challenge pour le défenseur Sénégalais Kalidou Koulibaly qui aura à cœur de contenir la bande à Aubameyang. L'autre choc de ces quarts de finale est sans conteste le duel entre frères Espagnols de la Villareal et de Valence qui se disputeront le ticket pour les demi-finales. Les blues de Chelsea tombent sur le Slavia Prague, Benfica se rend à Francfort.

Match 1 : Arsenal (ANG) - Napoli (ITA)

Match 2 : Villarreal (ESP) - FC Valence (ESP)

Match 3 : Benfica (POR) - Eintracht Francfort (ALL)

Match 4 : Slavia Prague (RTC) - Chelsea (ANG)



Demi-finales (prévues les 2 et 9 mai 2019) :



Match 1 : Arsenal (ANG) - Napoli (ITA) contre Villarreal (ESP) - FC Valence (ESP)

Match 2 : Benfica (POR) - Eintracht Francfort (ALL) contre Slavia Prague (RTC) - Chelsea (ANG)