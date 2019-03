Ligue Europa : Rennes fait tomber Arsenal (3-1), Ismaïla Sarr insaisissable

Rennes a fini par faire plier Arsenal (3-1) jeudi, en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa. Le club breton prend une option sur la qualification avant le match retour à l'Emirates Stadium, la semaine prochaine.

L'ÉQUIPE a fait le film du match. Et, les accélérations de l'ailier international sénégalais ont fait très mal à la défense d'Arsenal, et notamment à Monreal, son adversaire direct dans le couloir droit. Après avoir pris le parti de le coller sur chaque ballon pour l'empêcher de se tourner, le latéral des Gunners a fini par se fatiguer, et Sarr, insaisissable, a fait peser une menace constante sur le but de Cech en seconde période (quatre tirs, trois centres).

C'est lui qui a provoqué la faute fatale à Papastathopoulos (42e) avant de parachever le succès rennais en contre (88e, 3-1), son troisième but de la saison en Ligue Europa. Il aurait pu faire encore plus de différence avec un peu plus de précision technique (28 ballons perdus).