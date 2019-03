Ligue Europa : Olivier Giroud signe un triplé face au Dynamo Kiev, les "bleues" en quart de finale (5-0)

Avant le match entre Arsenal et le Stade Rennais notamment, trois huitièmes de finale retour de Ligue Europa se disputaient ce jeudi. Large vainqueur 3-0 au match aller, Chelsea se rendait en Ukraine pour valider son billet pour les quarts de finale. Et face au Dynamo Kiev, les Blues se sont une nouvelle fois imposés (0-5). Dans cette rencontre, Olivier Giroud s'est offert un triplé (5e, 33e, 59e), tandis que Marcos Alonso (45e+1) et Callum Hudson-Odoi (77e) se sont joints à la fête pour un large succès de Chelsea.