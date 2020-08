Ligue Europa : L’Inter explose le Shaktar 5-0 et rejoint le FC Séville en finale.

Grâce à une deuxième période totalement dominée, l'Inter Milan a finalement surclassé le Shakhtar Donetsk corrigé (5-0) ce lundi en demi-finale de l'Europa League.



La doublette Lukaku - Martinez a encore frappé fort dans cette demi-finale qu’il ont fini en roue libre. En effet, les deux attaquants, Martinez (19e et 74e) et Lukaku (78e et 84e) Interistes ont chacun signé un doublé en plus d'une réalisation de D'ambrosio (64 e.)



Un large succès des " Nerazzurri " menés par un Antonio Conte inspiré. L'Inter se hisse en finale contre un habitué de la compétition, le FC Séville tombeur de Manchester United battu 2-1. Un match prévu ce vendredi...