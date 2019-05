Ligue Europa : Ismaïla Sarr remporte le prix du plus beau but de la saison

L'UEFA s'est penchée sur le plus beau but de la saison. Et le verdict vient de tomber. Les observateurs techniques de l'instance européenne ont désigné le but d'Ismaïla Sarr (Stade Rennais) comme la plus belle réalisation de cet exercice 2018-2019, renseigne footmercato.



L'international sénégalais a été sacré pour sa magnifique reprise de volée face à Jablonec, lors de la 1ère journée de la phase de poules. Le joueur alors âgé de 20 ans avait en effet envoyé un boulet de canon dans la lucarne. Une frappe sublime!